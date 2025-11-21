Единый день диспансеризации пройдет в Королеве 22 ноября

Мероприятие состоится в филиале городской поликлиники «Костинский». Все желающие смогут пройти обследование 22 ноября с 8.00 до 14.00.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева призвала жителей проявить заботу о своем здоровье. «Врачи проведут необходимые обследования и дадут ценные советы, как оставаться бодрым и активным. Не забывайте: профилактика сегодня — здоровье завтра!» — подчеркнула она.

Комплекс исследований включает общий и биохимический анализы крови, флюорографию, электрокардиограмму, антропометрию и другие виды обследования, в зависимости от возраста. Сдать кровь на анализ можно будет с 8.00 до 10.30. Пациенты, пришедшие на осмотр позже этого времени, смогут сдать кровь на анализ в другие дни.

Результаты диспансеризации и рекомендации врачей будут доступны пациентам через несколько дней. В случае необходимости могут быть назначены дополнительные обследования.

Единый день диспансеризации будет проходить по адресу: улица Дзержинского, дом 11/2. Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.