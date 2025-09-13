Единый день диспансеризации организовали в Мытищах

Мероприятие прошло 13 сентября с 8:00 до 14:00. Жители округа смогли быстро пройти полный комплекс обследований.

Пациенты прошли медицинское обследование, в которое входит осмотр врачом-терапевтом, забор крови для проведения основных анализов, ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления. Эти диагностические процедуры позволяют получить всестороннюю оценку состояния здоровья пациентов, выявить потенциальные патологические процессы и разработать оптимальные стратегии лечения.

Прием провели следующие лечебно-профилактические учреждения Мытищинской больницы: поликлиника № 1 на улице Воровского, поликлиника № 2, на улице Юбилейной, поликлиника № 3 на Силикатной улице и поликлиника № 5 по улице Веры Волошиной.

Кроме того, обследование прошло около Дворца культуры «Яуза» с 10:00 до 15:00 в мобильном медицинском комплексе, в котором все желающие смогли сделать прививку от гриппа.