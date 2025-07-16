ЕДДС в Щелкове приняла более 49 тысяч звонков за второй квартал 2025 года

Жители Щелкова обратились к операторам Единой дежурно-диспетчерской службы свыше 49 тысяч раз с апреля по июнь этого года. Большинство звонков были связаны с экстренными ситуациями.

Почти 18 тысяч обращений переадресовали в службу скорой медицинской помощи. В полицию перенаправили более 7,7 тысячи звонков, в газовую службу — свыше 1,8 тысячи, в пожарную часть — 170 обращений, а в Госавтоинспекцию — 158.

Еще более восьми тысяч заявок касались жилищно-коммунальных вопросов, уточнения справочной информации и других ситуаций. Дежурные аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» в Щелкове выполнили 281 выезд для помощи людям в сложных или опасных ситуациях.

Напомним, что при возникновении экстренной ситуации жители Щелкова могут обратиться по номеру 112.

Ранее мы рассказывали о том, что дружинники и полиция в Щелкове выписали за два дня 11 протоколов.