Дружинники и полиция в Щелкове выписали за два дня 11 протоколов

В городском округе Щелково с 4 по 6 июля прошел рейд, в ходе которого Народная дружина совместно с сотрудниками полиции работала над поддержанием общественного порядка и предотвращением правонарушений. Эта инициатива стала ярким примером взаимодействия граждан и правоохранительных органов ради безопасности жителей.

В ходе патрулирования дружинники и полицейские выявили ряд нарушений. Было составлено девять протоколов за распитие алкоголя в неположенных местах и употребление наркотических средств, один протокол за мелкое хулиганство и еще один — за использование наркотиков без медицинского назначения. Все нарушители были доставлены в отделы полиции Щелково, Загорянский и Чкаловский для дальнейшего разбирательства.

Работа Народной дружины в Щелкове демонстрирует, как активные граждане могут внести вклад в создание безопасной среды. Жителей округа призывают быть бдительными и сообщать о любых правонарушениях по номеру 112.