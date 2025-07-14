В городском округе Щелково с 4 по 6 июля прошел рейд, в ходе которого Народная дружина совместно с сотрудниками полиции работала над поддержанием общественного порядка и предотвращением правонарушений. Эта инициатива стала ярким примером взаимодействия граждан и правоохранительных органов ради безопасности жителей.
В ходе патрулирования дружинники и полицейские выявили ряд нарушений. Было составлено девять протоколов за распитие алкоголя в неположенных местах и употребление наркотических средств, один протокол за мелкое хулиганство и еще один — за использование наркотиков без медицинского назначения. Все нарушители были доставлены в отделы полиции Щелково, Загорянский и Чкаловский для дальнейшего разбирательства.
Работа Народной дружины в Щелкове демонстрирует, как активные граждане могут внести вклад в создание безопасной среды. Жителей округа призывают быть бдительными и сообщать о любых правонарушениях по номеру 112.
Дружинники и полиция в Щелкове выписали за два дня 11 протоколов
Стала известна причина смерти режиссера Юрия Мороза
Квесты и спортивные занятия пройдут в парках Балашихи на этой неделе
Кремль поприветствовал желание графа Шереметева переехать в Россию
Подмосковные спасатели помогли девочке снять застрявшее на пальце кольцо
Стрельбу Эстонии из HIMARS назвали провокацией в Кремле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте