Дворец культуры «Октябрь» в Дубне отремонтируют в 2025 году

Итоги тендера на ремонт дворца культуры «Октябрь» подвели в Дубне. Здание на площади Космонавтов обновит компания «Союз Автодор», о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

Подрядчику предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, заменить инженерные сети и сантехнику, установить новые окна и двери, заново отделать все внутренние помещения, а во дворе сделать благоустройство. Контракт также подразумевает покупку новой мебели.

ДК «Октябрь» — это главное учреждение культуры Дубны. Здесь работают творческие студии, проводятся концерты и праздники, выставки и конкурсы. Обновить здание планируется в 2025 году.

К 1 сентября в регионе откроют 24 школы и 10 детских садов. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий. Укомплектованность штата учителей составляет 90%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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