Строительство новых учебных заведений продолжается в Подмосковье. К 1 сентября в регионе откроют 24 школы и 10 детских садов. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий. Укомплектованность штата учителей составляет 90%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Глава региона подчеркнул, что среди самых долгожданных объектов — школы на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки в Лобне и на две тысячи мест в микрорайоне Парковый в Котельниках. Кроме того, свои двери распахнут воспитательно-образовательные комплексы в Красногорске — школа на 900 мест и детский сад на 150 воспитанников в поселке Нахабино, а также школа на 1,5 тысячи мест и детсад на 200 человек в Павшинской Пойме.

С 1 сентября также начнет работу новый корпус физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде, а также большие школы в Балашихе, Солнечногорске, Истре, Мытищах, Жуковском и под Красногорском.

«Еще 41 школу и 23 сада откроем после капремонта. При этом уделяем особое внимание благоустройству прилегающей территории. Например, „Софьинская школа“ в Раменском уже готова к открытию, капремонт здесь мы завершили в мае», — указал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что после ремонта также откроется детский сад в Одинцовском округе, «Мечта» в Лотошино, дошкольные отделения «Радуга» в Бронницах и «Колокольчик» в Павлово-Посадском округе.

«Все работы на оставшихся объектах завершим до 25 августа. До конца года мы также закончим ремонт в трех детских садах, которые откроем в начале 2025 года», — подытожил Воробьев.