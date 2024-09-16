Двор дома № 15 на Кузьминской улице в Котельниках комплексно благоустроили

Комплексное благоустройство двора провели около дома № 15 на улице Кузьминской в Котельниках. Там привели в порядок дороги и провели озеленение.

Рабочие заменили асфальт на проездах, парковках и тротуарах. Пешеходные коммуникации обустроили с занижением для маломобильных групп населения. Также во дворе установили лавочки, урны и высадили кустарники.

Во дворе соседних домов № 11 и № 13 по губернаторской программе обустроили детскую площадку. Для детей установили карусели, качели, горки и игровой комплекс со спортивным городком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником.

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