Двор дома на Тверской улице в Дубне благоустроят летом | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:22 Двор дома на Тверской улице в Дубне благоустроят летом Телеканал «360»

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Дом № 9 на Тверской улице — самый большой в Дубне. В нем проживают около двух тысяч человек. Этим летом там проведут благоустройство двора: установят игровые комплексы, обновят асфальт и систему освещения.

Во дворе полностью заменят асфальт, проведут освещение, на месте «народных троп» появятся тротуары, также установят детские площадки и организуют парковки. Комплексное благоустройство двора проведут за счет бюджета муниципалитета.

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«Если будут вопросы и предложения, учтем, договоримся, как лучше сделать. Если все согласуем, то в июне приступим к благоустройству», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

После презентации плана работ жители выступили со своими предложениями. Глава Дубны и его команда до последнего вопроса оставались во дворе. Все предложения зафиксировали, летом рабочие приступят к благоустройству.

«Этот год для нас прорывной: благоустройство двора, новая детская площадка, капитальный ремонт систем дома», — отметил председатель совета дома № 9 на Тверской улице Евгений Шипулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет, которая коснется 5,4 миллиона жителей региона.

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