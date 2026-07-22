Двойная радуга в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье прошли дожди и на небе появилась радуга. В некоторых районах жители сняли на видео двойную радугу. Кадры необычного явления оказались в распоряжении 360.ru.

В некоторых районах столичного региона дождь еще продолжается. О грозе москвичей и жителей области ранее предупредил синоптик Михаил Леус. По его словам, синоптическую ситуацию сформирует периферия циклона в юго-западной части Северо-Западного федерального округа.

«В четверг местами пройдут кратковременные дожди, ночью +16 градусов, днем +24», — заявил Леус.

Синоптик Анатолий Цыганков в беседе с 360.ru ранее отметил, что дожди если и будут, то в таких масштабах, что «канализация не заметит». Осадки ожидаются в четверг и пятницу, но они будут слабыми.