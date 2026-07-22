Москвичей предупредили о грозе в среду

Синоптик Леус: 22 июля в Москве ожидаются короткие дожди и гроза

В среду в Москве местами пройдут кратковременные дожди и грозы, температура повысится до +25 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, в столице синоптическую ситуацию сформирует периферия циклона в юго-западной части Северо-Западного федерального округа.

«Это станет причиной облачной погоды, местами пройдут дожди, на западе и юге области, в Новой Москве возможна гроза», — написал метеоролог.

Леус добавил, что ветер подует с юго-запада со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит около 741 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы.

«Температура составит +23…+25 градусов, по области +21…+26 градусов. В четверг местами пройдут кратковременные дожди, ночью +16 градусов, днем +24», — заключил он.

Днем ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности.