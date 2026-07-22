«Канализация не заметит». Синоптик спрогнозировал погоду в Москве

Москва уйдет под воду из-за обильных осадков — пугают москвичей и гостей столицы. Насколько это соответствует истине и какая погода ожидается в ближайшую неделю, в беседе с 360.ru рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Синоптик с ходу опроверг слухи и заявил, что если в столице и пройдут дожди, то совсем не те, что могут «утопить» Москву. По словам Цыганкова, «даже канализация московская не заметит дождь». Осадки ожидаются в четверг и пятницу, но они будут слабыми.

«Даже ливневка, которая не справляется, когда бывает ливень, этого не заметит», — подчеркнул Цыганков.

Ветер в Московском регионе дует южный, а с пятницы поменяет направление на северный и северо-западный, станет немного прохладнее.

«Погода изменилась. Если суббота, воскресенье, понедельник были жаркие, +27… +30, то с сегодняшнего дня уже днем +24… +26, а четверг, пятница +22… +24», — поделился специалист.

По словам синоптика, температура воздуха опустится чуть ниже нормы, к концу недели примерно на один градус.