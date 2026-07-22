«Канализация не заметит». Синоптик спрогнозировал погоду в Москве
Москва уйдет под воду из-за обильных осадков — пугают москвичей и гостей столицы. Насколько это соответствует истине и какая погода ожидается в ближайшую неделю, в беседе с 360.ru рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
Синоптик с ходу опроверг слухи и заявил, что если в столице и пройдут дожди, то совсем не те, что могут «утопить» Москву. По словам Цыганкова, «даже канализация московская не заметит дождь». Осадки ожидаются в четверг и пятницу, но они будут слабыми.
«Даже ливневка, которая не справляется, когда бывает ливень, этого не заметит», — подчеркнул Цыганков.
Ветер в Московском регионе дует южный, а с пятницы поменяет направление на северный и северо-западный, станет немного прохладнее.
«Погода изменилась. Если суббота, воскресенье, понедельник были жаркие, +27… +30, то с сегодняшнего дня уже днем +24… +26, а четверг, пятница +22… +24», — поделился специалист.
По словам синоптика, температура воздуха опустится чуть ниже нормы, к концу недели примерно на один градус.
Цыганков отметил, что особенность лета в нынешнем году — оно ровное и спокойное, без особой жары и ливней. Жара прошла по северо-западу, отметил синоптик — в Европе температура воздуха поднимается выше +40 градусов.
«Это тепло по северу пошло — Калининград, Балтика, даже до Петербурга. А вот район Москва-Казань, это какой-то, как мы говорим, мешок холода. Если посмотреть по картам температуры, то от Москвы до Казани самая низкая температура почему-то образовалась. Вокруг жара, а у нас не очень жара», обратил внимание Цыганков.
Область высокого давления над Уралом не дает развиться циклону, но и «не пускает» в столичный регион солнце. Поэтому погода «вялотекущая» резюмировал синоптик. Комфортная для работающих людей, но недостаточно жаркая для пляжного отдыха.
Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала нынешнего лета. На станции ВДНХ минимальная температура показала отметку 19,2 градуса. По прогнозам синоптиков, ночь на среду также будет теплой.