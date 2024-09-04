Двое сирот в Мытищах получили льготные сертификаты на жилье

Благодаря федеральной и областной программе двое юношей из числа детей-сирот получили льготные сертификаты на жилье. Их вручила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Юлия Олеговна обратилась к ребятам с пожеланиями мечтать, ставить цели, развиваться и строить свои семьи. Молодых людей с получением собственного жилья поздравил и председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. Он пожелал юношам построить крепкие семьи, ведь, по его словам, в Мытищах есть все для счастливой жизни с детьми.

Один из ребят — 18-летний Олег Кочетов признался, что долго ждал этого момента. Молодой человек планирует жить в Марфино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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