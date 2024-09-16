Движение на трассе М-5 в Люберцах временно ограничат 3 октября

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют 3 октября для проведения монтажных работ. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение закроют в районе 22,2 километра Новорязанского шоссе у гипермаркета «Глобус» в сторону Москвы. Ограничение продлится не более 25 минут. Это произойдет в промежуток времени с 01:00 до 04:00. Объезд возможен по Рязанскому шоссе в городе Люберцы.

Водителей призвали планировать маршрут заранее с учетом планируемого перекрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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