Движение автобусов ограничат возле ДК «Мир» в Лыткарине 7 и 9 мая

В Лыткарине в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне введут временные ограничения движения общественного транспорта. Изменения коснутся нескольких маршрутов.

В среду, 7 мая, с 17:00 до 20:00 перекроют участок возле Дворца культуры «Мир». Ограничения коснутся отрезка от поворота с улицы Ленина в сторону учреждения до пересечения с проездом Горбачева.

В это время автобусы маршрутов 2, 22, 25, 29, 83 и 348 не будут высаживать и принимать пассажиров на остановках «ДК „Мир“» и «Проезд Горбачева».

Более масштабные изменения ожидаются в День Победы. С 08:00 до 22:00 под ограничения попадет значительная часть улиц в районе дворца культуры. Перекрытыми окажутся участки по проезду Горбачева до улицы Спортивной, а также часть Октябрьской улицы — от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Ленина.

Кроме того, движение будет ограничено на отрезке от дома № 2 по Первомайской улице до площади возле ДК.

В этот день автобусы тех же маршрутов — 2, 22, 25, 29, 83 и 348 — вновь не смогут делать остановки около дворца культуры и на проезде Горбачева.

Администрация городского округа призывает жителей и гостей Лыткарина учитывать изменения при планировании поездок и выбирать пути объезда заранее, чтобы избежать неудобств.