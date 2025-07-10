Две новые детские площадки модернизировали в Подольске

В микрорайоне Климовск для ребят организовали детские праздники в честь открытия двух новых модернизированных площадок. Обновленные объекты появились на улицах Симферопольская и 50 лет Октября.

В детских зонах у домов 16, 16а, 16б на проспекте 50 лет Октября и домов 15 и 17 на улице Симферопольской установили яркие качели, игровые и спортивные и гимнастические комплексы. Здесь создали все нужные элементы благоустройства. Появились безопасное резиновое покрытие, удобные скамейки для родителей, урны. Вокруг сделали надежное ограждение.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что всего с начала лета по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в муниципалитете обновили шесть локаций. В ближайшее время откроют площадки на улице Симферопольская, 13 и Западная возле домов 8 и 10. До осени выполнят работы в 19 дворах.