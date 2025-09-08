Два жителя Шатуры удостоены звания почетного гражданина округа

Глава муниципалитета Николай Прилуцкий во время празднования Дня Шатуры наградил жителей, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Церемонии награждения состоялись в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте.

Звание «Почетный гражданин муниципального округа» присвоено режиссеру Центрального дома культуры имени Нариманова Сергею Водопьянову и Герою России, заместителю командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ордена Отечественной войны первой степени Юрию Пытикову. Николай Прилуцкий передал награду матери военнослужащего.

Преподавателя Детской школы искусств имени Калинина Елену Удалкину, спортивного тренера Виктора Сенина, учителя русского языка и литературы лицея в Рошале Галину Прохорову и директора центра «Созвездие» Татьяну Уколову отметили почетными знаками «За заслуги перед муниципальным округом Шатура».

Еще ряд сотрудников организаций и предприятий округа, педагоги, тренеры, предприниматели получили благодарственные письма и почетные грамоты от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министерств регина, Московской областной думы, главы Шатуры и совета депутатов.