Два жителя Фрязина стали почетными работниками электронной промышленности

Сотрудников научно-производственного предприятия «Восток» наградили почетными званиями. Их отметили за долгую и профессиональную работу и практические достижения.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил награду «Почетный работник электронной промышленности» генеральному конструктору «Истока» Александру Борисову и заместителю директора по научной работе предприятия Вячеславу Исаеву.

Церемония прошла на форуме «Микроэлектроника» в «Сириусе». Делегация «Истока» также представила на нем доклады в разных секциях.

Отметим, что такое звание присваивают за работу в отрасли не менее 15 лет, передовые практические достижения и результаты. Они могут быть связаны с развитием и разработкой современных видов электронных средств.

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