Два центра образования открыли после капитального ремонта в Ногинске

День знаний отпраздновали в центрах образования № 8 и № 21 в Ногинске. Обе школы открылись после капитального ремонта.

Центры образования № 8 и 21 в Ногинске были построены в 1962 году. После проведенного капитального ремонта там обновили фасады зданий и внутренние помещения, провели замену инженерных систем. В центре образования № 8, где обучаются 663 ученика, полностью заменили систему отопления и провели горячую воду. Также обновили мебель, установили современное оборудование.

В центре образования № 21 построили спортивное ядро площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь обучаются 505 учеников с 5 по 11 классы. К 1 октября территория для занятий спортом откроется и в центре образования № 8.

На торжественных линейках в этих школах присутствовал глава Богородского городского округа Игорь Сухин. Он пожелал ребятам успешной учебы, а педагогам — продуктивной работы в новых, комфортных условиях.