Два центра образования открыли после капитального ремонта в Ногинске
День знаний отпраздновали в центрах образования № 8 и № 21 в Ногинске. Обе школы открылись после капитального ремонта.
Центры образования № 8 и 21 в Ногинске были построены в 1962 году. После проведенного капитального ремонта там обновили фасады зданий и внутренние помещения, провели замену инженерных систем. В центре образования № 8, где обучаются 663 ученика, полностью заменили систему отопления и провели горячую воду. Также обновили мебель, установили современное оборудование.
В центре образования № 21 построили спортивное ядро площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь обучаются 505 учеников с 5 по 11 классы. К 1 октября территория для занятий спортом откроется и в центре образования № 8.
На торжественных линейках в этих школах присутствовал глава Богородского городского округа Игорь Сухин. Он пожелал ребятам успешной учебы, а педагогам — продуктивной работы в новых, комфортных условиях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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