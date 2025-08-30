Два надземных пешеходных перехода откроют в Люберцах в 2025 году

Возведение переходов над железнодорожными путями продолжают в Люберцах. Их строят в поселках Красково и Малаховка.

«Новый переход над Егорьевским шоссе соединит жилой комплекс „Новокрасково“ и улицу КСЗ в районе дома № 10. Он будет включать пролетное строение, башни-сходы, доступные для маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин.

Специалисты уже забетонировали лестничные марши перехода, обустроили выравнивающий слой пролетного строения. После здесь также нанесут противогололедное покрытие.

Уже доставили оборудование для монтажа лифтов. Все работы должны завершить к концу этого года.

