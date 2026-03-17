Два автомобильных моста капитально отремонтируют в Королеве

Обновление двух ключевых объектов дорожной сети начнется в наукограде в ближайшее время. Капитальный ремонт ждет мосты через Акуловский канал на улице Циолковского и через реку Клязьму на Фабричной улице.

Мост через Акуловский канал будут ремонтировать в два этапа. Во время каждого специалисты укрепят опоры и фундаменты, заменят дорожное покрытие и восстановят гидроизоляционные слои. Сначала временно закроют одну полосу движения и организуют реверсивное перемещение транспорта, затем так же поступят с другой половиной сооружения.

Мост через Клязьму полностью реконструируют — обновят дорожное покрытие, укрепят бетонные конструкции, улучшат систему отвода воды и установят новые современные элементы освещения. Для удобства пешеходов обустроят широкие удобные тротуары и качественное ограждение.

Обновленные мосты значительно улучшат условия передвижения автомобилей и обеспечат комфортные условия для пешеходов, одновременно повысив общую безопасность и устойчивость транспортно-инфраструктурных объектов. Работы проведут в рамках масштабного проекта по развитию транспортной инфраструктуры Королева.