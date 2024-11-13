Дугин рассказал, как надо обращаться с молодежью

Дугин: молодежь не надо пытаться убедить, надо обратиться к душам молодых людей

Философ Александр Дугин выступил перед молодежью на форуме «Мы — Россия», который проходил в Сергиевом Посаде. Встреча длилась более двух часов, но молодые люди не хотели отпускать известного спикера со сцены, задавая ему все новые вопросы.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, все больше ребят приезжают в Подмосковье из разных регионов России и дружественного зарубежья. С каждым годом увеличивается количество направлений образовательной программы, а также растет число приглашенных профильных спикеров.

«Сегодня участники форума „Мы — Россия“ встретились с человеком невероятного опыта, который оказывает огромное влияние на современное российское общество, большим мыслителем Александром Дугиным. Ребята смогли пообщаться со спикером, у которого брал интервью Такер Карлсон, а ведь кроме него из наших соотечественников журналист брал интервью только у президента Владимира Путина и Павла Дурова», — сказала Швелидзе.

Она добавила, что Александр Дугин рассказал молодым людям о сути происходящих событий максимально понятным языком, а также помог разобраться в сложных исторических процессах прошлого, которое влияет на наше будущее.

Философ прочитал небольшую лекцию, затронув важные вопросы геополитики и философии, а также рассказал о своей встрече с американским политологом Збигневом Бжезинским.

По его словам, говоря с молодежью не стоит стараться ее переубедить, запрограммировать, разубедить или сделать своим сторонником — нужно просто обращаться к душам молодых людей.

«Душевное, внимательное отношение к молодежи, с любовью, с пониманием может дать самый большой результат. И тогда и культура, и наука, и знания, и социальные позиции, и вкусы, начинают обретать смысл. Государство должно искать возможности для такого диалога, потому что фактически от молодежи зависит наше будущее», — подчеркнул Дугин.

Форум «Мы — Россия» завершился 13 ноября. Гостями мероприятия стали более 1,5 тысячи человек.