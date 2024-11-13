Второй флагманский молодежный форум «Мы — Россия» завершился в Сергиевом Посаде. В этом году он собрал 1,5 тысячи участников из всех городских округов Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Белоруссии.

Для активных молодых людей провели образовательный интенсив по ораторскому искусству, информационной безопасности, организации мероприятий и социальным навыкам.

Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Руководитель ведомства Екатерина Швелидзе пожелала ребятам побольше читать, общаться с интересными людьми и творить добрые дела.

«Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания. В этом году на форуме мы решили уделить большое внимание информационной безопасности — очень хочется, чтобы вы, ребята, были вооружены во всех смыслах слова, не давали собой манипулировать», — сказала Швелидзе.

Также для участников провели серию мастер-классов от инструкторов Учебного центра тактической медицины Артема Катулина.

«Знания, полученные от таких экспертов особенно ценны. Я считаю, что в нашей жизни надо уметь оказать первую помощь пострадавшему. Форум оставил самые приятные чувства. С первого дня я познакомился здесь с ребятами из новых регионов России. Мы подружились и теперь планируем приехать в гости друг к другу», — отметил представитель молодежного парламента Богородского городского округа Виталий Губочкин.

Завершился молодежный форум концертом, на котором выступили молодые музыканты.