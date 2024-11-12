Дружеский матч «Легенд футбола» и участников СВО прошел в Балашихе

Матч «Героев Подмосковья» и «Легенд футбола» завершился в Балашихе. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Дзержинского известные российские спортсмены встретились с участниками СВО. Своими впечатлениями об игре футболисты поделились с 360.ru.

Матч посетили болельщики, включая семьи участников спецоперации и их друзей. «Легенды футбола» сразились с «Героями Подмосковья» в пятый раз. Ранее они играли два хоккейных и два футбольных матча.

В команду «Легенд» вошли семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов, обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин, шестикратный чемпион России Александр Ширко и другие под руководством заслуженного тренера России Валерия Гладилина и капитана команды, победителя Лиги Чемпионов, обладателя Кубка УЕФА и четырехкратного чемпиона России Дмитрия Аленичева.

«Мы здесь уже в третий раз, и всегда с теплотой вспоминаем наши прошлые футбольные баталии с военнослужащими. В очередной раз мы сегодня получим огромное удовольствие, в этом даже не сомневаемся», — поделился Гладилин.