Дружеский матч «Легенд футбола» и участников СВО прошел в Балашихе

Фото: Телеканал «360»

Матч «Героев Подмосковья» и «Легенд футбола» завершился в Балашихе. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Дзержинского известные российские спортсмены встретились с участниками СВО. Своими впечатлениями об игре футболисты поделились с 360.ru.

Матч посетили болельщики, включая семьи участников спецоперации и их друзей. «Легенды футбола» сразились с «Героями Подмосковья» в пятый раз. Ранее они играли два хоккейных и два футбольных матча.

В команду «Легенд» вошли семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов, обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин, шестикратный чемпион России Александр Ширко и другие под руководством заслуженного тренера России Валерия Гладилина и капитана команды, победителя Лиги Чемпионов, обладателя Кубка УЕФА и четырехкратного чемпиона России Дмитрия Аленичева.

«Мы здесь уже в третий раз, и всегда с теплотой вспоминаем наши прошлые футбольные баталии с военнослужащими. В очередной раз мы сегодня получим огромное удовольствие, в этом даже не сомневаемся», — поделился Гладилин.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Как отметил Дмитрий Аленичев, спортсмены получают большое удовольствие от игры с бойцами, а за пределами площадки они общаются и делятся опытом. Кроме официальных мероприятий легенды проводят для бойцов мастер-классы, рассказал игрок защиты, начальник физической подготовки и спорта дивизии Николай Лученкин.

«Мы с легендами встречаемся в пятый раз. Почти все наши встречи заканчивались ничьей. Сегодня мы хотели бы все-таки победить, почувствовать себя в роли победителя с такими именитыми спортсменами, которые будут с нами выступать на площадке», — отметил он.

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