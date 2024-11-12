Матч «Героев Подмосковья» с «Легендами футбола» пройдет в Балашихе 12 ноября

Известные российские спортсмены и участники СВО примут участие в уникальном спортивном событии — матче «Героев Подмосковья» с «Легендами футбола». Игра пройдет 12 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе дивизии имени Дзержинского в Балашихе

Матч организовали в поддержку участников спецоперации, посетить игру смогут посетить жители и гости города. Перед началом поединка игроки и болельщики почтят минутой молчания память героев, не вернувшихся с полей сражений.

Почетными участниками встречи 12 ноября станут министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов.

Команду Легенд футбола России представят такие именитые спортсмены как Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Александр Филимонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Комментировать матч будет спортивный ведущий Олег Жолобов.

Соперниками команды легенд выступят военнослужащие Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Начало игры — 12:00.