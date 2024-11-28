Дорожный элемент «лежачий полицейский» установили у школы №  6 в Мытищах

Благодаря проекту «Безопасные дороги» у школы № 6 в городском округе Мытищи обустроили искусственную неровность. Депутат Андрей Гореликов проверил качество установки «лежачего полицейского».

Вместе председателем Совета депутатов городского округа Мытищи, местным координатором партийного проекта «Безопасные дороги» Андреем Гореликовым дорожный элемент осмотрели горожане, профильные службы и один из специалистов проекта. Учащиеся школы № 6 в Мытищах смогут безопасно передвигаться вблизи учебного заведения.

«Работы над улучшением инфраструктуры для защиты жизни и здоровья граждан будут продолжаться», — отметил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии новых транспортных объектов в регионе.

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