Дорожное покрытие обновили на центральной улице в Королеве

В 2025 году в наукограде продолжился капитальный ремонт муниципальных дорог. Дорожная служба завершила работы по укладке нового асфальта на узкой части проспекта Королева. Протяженность обновленного участка составила 1,5 километра.

Кроме того, рабочие здесь заменили бордюрный камень и нанесли новую дорожную разметку.

Особое внимание уделили реконструкции сети ливневой канализации. Специалисты заменили старые трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные и надежные элементы.

Напомним, в 2025 году в Королеве отремонтировали дороги в микрорайоне Юбилейный на улице Лесной, на проспекте Королева и улицах Строителей и Октябрьской. Общая площадь составила более 30 тысяч квадратных метров.

По итогам голосования на портале «Добродел» эти участки дорог были включены в программу капитального ремонта.