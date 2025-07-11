Дорогу заасфальтируют у склада в поселке Кардо-Лента в Мытищах

Жители СНТ «Родник» пожаловались в администрацию Мытищ на плохое состояние дороги в районе складских комплексов в поселке Кардо-Лента. Скоро ее приведут в порядок.

Каждый день по этим грунтовым проездам проезжает большегрузный транспорт. Пыль из-под колес летит в сторону жилого сектора. Администрация Мытищ решила заасфальтировать территорию.

«Собственниками складских помещений должна быть оборудована внутренняя дорога надлежащего качества для въезда и выезда транспорта на территорию. Сейчас завершаются работы по обустройству ливневой канализации, после чего отсыпят щебенку, а затем начнут укладывать асфальтовое покрытие. По срокам все работы должны быть выполнены до 25 июля», — прокомментировал директор территориального управления «Пироговский» Александр Громов.

Ранее мы рассказывали о том, что совещание по вопросам создания комфортной доступной среды прошло в Мытищах.