Совещание по вопросам создания комфортной доступной среды прошло в Мытищах

В городском округе Мытищи активно реализуется программа по созданию доступной городской среды для маломобильных групп населения с учетом предложений жителей. В рамках анализа поступило 171 предложение, которые учитываются при планировании работ.

Уже выполнено значительное количество мероприятий: обустроено 57 спусков и понижений в рамках программы «Формирование современной городской среды», понижено 795 бордюров, оборудовано 70 парковочных мест для маломобильных групп во дворах.

При благоустройстве семи парков и шести скверов установлено более 50 спусков и сопряжений. Также введены в эксплуатацию подъемные площадки на разноуровневом переходе «Строитель – Леонидовка», а все одноуровневые ж/д переходы оснащены звуковым и световым сопровождением.

В ближайшее время планируется понизить 44 бордюра на 22 народных тропах, обустроить спуски на дворовых территориях, оборудовать еще 10 парковочных мест для маломобильных групп и установить более 55 спусков при благоустройстве общественных пространств. Все работы будут проведены в благоустроительный период.

Для координации усилий создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Ассоциации ветеранов СВО, депутатского корпуса, Общественной палаты и администрации округа. Рабочая группа проведет мониторинг социальных объектов и популярных у жителей локаций — почты, МФЦ, налоговой и других.

Итоги объездов и дальнейшие планы обсудят на следующем круглом столе с участием всех заинтересованных сторон.