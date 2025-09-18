Дорогу в поселке Покровская Гора заасфальтировали в Мытищах

Асфальтировку дорогу завершили в одном из населенных пунктов городского округа Мытищи. Об этом ранее просили жители поселка.

Жители Покровской Горы обратились с вопросом о ремонте дороги к специалистам в рамках встречи в формате выездной администрации. Она прошла в поселке в июле.

Они попросили об асфальтировании части Покровской улицы. Дорога ведет в сторону канала имени Москвы.

«В начале лета состоялась встреча с жителями поселка Покровская Гора, где было принято решение уложить асфальтовое покрытие. Здесь проживает много пожилых людей, которым было трудно передвигаться по щебню», — добавила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Чтобы решить вопрос, заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел несколько встреч с жителями, представителями профильных служб и управлений администрации. В итоге решили благоустроить участок дороги от Александровской на Покровскую улицу.

Все работы уже завершили. Протяженность обновленного участка составила около 500 метров.