Дорогу между Дзержинским и Лыткарино откроют в Люберцах в сентябре

Об обустройстве этого проезда просили жители. Протяженность участка автодороги составляет около 1,5 километра.

«Сейчас специалисты ведут обустройство подстилающих слоев из песка и щебня. После завершения этих работ — приступят к укладке асфальта. Открыть движение планируется в начале сентября», — сказал Владимир Волков.

У новой дороги пока нет названия. Предложить свои варианты могут жители городского округа. Сделать это можно, оставив комментарий в аккаунтах главы Люберец Владимира Волкова в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о том, что в сентябре в Люберцах также завершат обустройство тропиночной сети в Летнем парке. Работы ведут в рамках областной госпрограммы «Формирование современной городской среды».