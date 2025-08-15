Обустройство тропиночной сети в Летнем парке завершат в Люберцах в сентябре

Строители уже приступили к обустройству финишного покрытия тропиночной сети, готовят основания под детские и спортивные площадки, а также устанавливают элементы в зоне для выгула собак. Продолжаются работы по установке памп-трека и «Летнего театра». Дорожки на территории выполнят из различных материалов: асфальтобетонного покрытия, плиточного покрытия и терравея.

Начальник управления благоустройства администрации Люберец Геннадий Голованов отметил, что зеленые насаждения в парке будут сохранены.

Как сообщил муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Шлапак, для удобства жителей в парке обустроят пять входных групп, зоны отдыха и качели, освещение и видеонаблюдение. Зимой на спортивной площадке будет работать каток.

Завершить работы планируют в сентябре текущего года.