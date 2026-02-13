Дороги Лобни обработали ото льда в ночь на 13 февраля

Коммунальный службы наладили круглосуточную работу в Лобне в преддверии сильного снегопада. При составлении плана уборки учитывали заявки жителей.

Ночью дороги Лобни обработали ото льда реагентами. Утром на улицы вышла спецтехника.

Коммунальщики также работают во дворах. Снег вывозят на специальные свалки, которые находятся вдали жилых кварталов.

Сильный снегопад спрогнозировали в Подмосковье в конце недели. Синоптики предупредили о возможном ледяном дожде. Из-за непогоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы во всех округах региона.

