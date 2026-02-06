Синоптик рассказал, в каких регионах в России весна придет раньше обычного

По-настоящему весенняя погода придет на Северный Кавказ и в Крым уже в конце февраля. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, потепление в этих регионах ожидается в последней декаде месяца. Теплые окна характерны для климата Северного Кавказа, где в это время иногда даже производят сев холодостойких культур.

«Может быть, март там будет по-настоящему весенним», — добавила синоптик.

При этом она уточнила, что речь идет только о Крыме и южном побережье Северного Кавказа.

Позднякова отметила, что, несмотря на большое количество снега в этом году, часть его все же растает с приходом тепла. Ожидается, что ранняя весна наступит именно в этих южных регионах России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал в этом году подготовиться к сложному весеннему половодью жителям Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.