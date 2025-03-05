Дополнительные меры по привлечению медицинских кадров ввели в Домодедове

В Домодедове расширили перечень медицинских специальностей на частичную компенсацию аренды жилья. Право на получение льготы получили еще 11 категорий персонала.

Такое решение приняли в рамках здравчаса в больнице микрорайона Авиационный. Это еще одна мера по привлечению медицинских работников в организации здравоохранения городского округа.

«По просьбе медиков расширили перечень специальностей, имеющих право на частичную компенсацию аренды жилья», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

По решению Совета депутатов право на частичную компенсацию аренды жилья получили урологи, эпидемиологи, клинические фармакологи, врачи спортивной медицины, заведующий клинико-диагностической лабораторией, специалисты клинической лаборатории, заведующий амбулаторно-поликлиническим структурным подразделением, врачи клинической диагностики, лаборанты, лабораторные техники и фельдшеры-лаборанты.

В перечне — 36 специальностей. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Домодедово.

Отметим, что в Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.