Дополнительные автобусы запустят на Пасху в Реутове

Усиленное транспортное сообщение организуют в Реутове 20 и 27 апреля. Решение приняли в связи с проведением Пасхальных мероприятий.

Больше автобусов будет курсировать на маршруте 25к «Реутово — Балашиха (Новский квартал)». Здесь на линию выйдут два малых и два больших автобуса.

С семи утра до двух часов дня интервал движения сократят до 30 минут. Кроме того, все рейсы продлят до Новского кладбища.

Также к праздникам в Реутове проведут благоустройство ряда территорий. Так, планируют высадить деревья, привести в порядок малые архитектурные формы, покрасить и помыть городские объекты.

Жителей просят планировать поездки в эти дни заранее с учетом изменений в работе городского транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальные службы приступили к устранению последствий апрельского снегопада в Реутове.