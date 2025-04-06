Коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада в Реутове

В Реутове стартовала масштабная кампания по уборке снега из-за ухудшения погодных условий. На улицы города вышли более 200 сотрудников коммунальных служб, а также задействовано 26 единиц специализированной техники.

Глава города Филипп Науменко сообщил, что всю технику заблаговременно переоборудовали и перевели коммунальные службы на круглосуточный режим работы. По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться еще несколько дней. Он призвал водителей, уже сменивших резину на летнюю, временно отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Уборка снега ведется одновременно на всех направлениях. Во дворах работают 175 дворников. Особое внимание уделяется расчистке тротуаров, подходов к подъездам и внутридворовых проездов.

На общественных территориях и в парках задействованы 15 сотрудников и пять тракторов. Основные дороги очищают с раннего утра: 17 дорожных рабочих с помощью двух комбинированных машин и двух тракторов выполняют уже третий цикл уборки, так как снегопад не прекращается.

Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей города.