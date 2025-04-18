Доноры в Мытищах сдали более 260 литров крови с начала 2025 года

Эта неделя в больнице Мытищ посвящена Дню донора, который традиционно отмечается в России 20 апреля. Каждый год в профильном отделении медицинского учреждения кровь сдают в среднем 13 человек.

Неделя популяризации донорства стартовала в больнице в Мытищах с коллективной акции по сдаче крови сотрудников МФЦ. В этот день донорами стали 13 человек.

В конце недели в подобной акции поучаствуют члены местной Общественной палаты. Всего сегодня свыше 450 жителей округа имеют знак «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».

«Накануне Дня донора список награжденных пополнится еще тремя именами. В прошлом году в отделении переливания крови нашей больницы было проведено 2175 донаций — на 175 больше, чем было необходимо по госзаданию. Есть все шансы превзойти это достижение: за первый квартал 2025 года мы провели уже 583 донации, собрав 262 литра цельной крови», — отметила заведующая отделением переливания крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева.