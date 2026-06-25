Донорская акция прошла в Воскресенске

В Белоозерском городского округа Воскресенск 24 июня на базе культурно-молодежного центра «Клио» прошел День донора. Участие в акции приняли более 30 человек, заготовлено 14,4 литра крови.

Среди доноров были как обладатели звания «Почетный донор» с многолетним опытом, так и граждане, впервые проявившие желание сдать кровь. Процедуру забора биоматериала обеспечивала мобильная бригада сотрудников Московского областного центра крови. Перед донацией все участники прошли обязательное медицинское обследование, включавшее измерение артериального давления и экспресс-анализ уровня гемоглобина. Для поддержания хорошего самочувствия донорам предлагали горячее питье и печенье. Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения для помощи пациентам, нуждающимся в переливании, — в первую очередь жертвам несчастных случаев и людям с тяжелыми заболеваниями.

Следующая донорская акция в Белоозерском запланирована на 25 сентября. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.