Донорская акция прошла в Лобне

Акцию по сдаче крови провели во Дворце спорта «Лобня». В итоге удалось собрать около 32 литров биологического материала.

Участие в мероприятии приняли 70 жителей. Помогли организовать акцию активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Кровь направят в Московский областной центр крови. Отсюда она поступает во все лечебные учреждения Москвы и Подмосковья.

Отметим, что донорские акции проходят в Лобне регулярно. Поучаствовать в них могут все желающие, которые проходят по критериям по здоровью.

Нужно быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний, а также иметь с собой необходимые документы: оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию при отсутствии постоянной.

График выездных акций регулярно обновляют на онлайн-портале «Доноры Подмосковья».

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Лобни провела встречу с жителями в школе № 8.