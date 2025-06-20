Администрация Лобня провела встречу с жителями в школе № 8

Встреча в формате выездной администрации прошла в Лобне. Большинство вопросов затрагивало сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в округе.

Участниками мероприятия стали специалисты администрации округа и глава муниципалитета Анна Кротова. Поговорили о высокой оперативности работы городских служб. По словам одной из жительниц города, ее обращение в чате главы рассмотрели в тот же день.

На встрече рассказали о планах по благоустройству. Так, сейчас работы идут в парке Защитников Москвы. Здесь появятся зоны отдыха и мемориальная часть.

Благоустроят и территорию у пруда Москвич. Это станет возможным по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы пройдут в 2026 году. Здесь заменят покрытия и малые архитектурные формы. Кроме того, в следующем году обновят сквер в микрорайоне Депо.