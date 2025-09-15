Донорская акция прошла в ДК имени Калинина в Королеве

Акция «Спасибо, Донор!» прошла в ЦДК им. М. И. Калинина. В ней приняли участие 45 человек — сотрудники градообразующих предприятий, студенты, муниципальные служащие, врачи и учителя.

Многие из пришедших дополнительно прошли процедуру HLA-типирования с целью последующего включения в реестр доноров костного мозга.

Благодаря акции удалось собрать более 20 литров крови для лечения пациентов в больницах и поликлиниках Подмосковья. Активное участие в мероприятии приняли волонтеры. Всех в конце угостили сладким чаем.

Основная цель таких акций — пополнение запасов крови в Московской области и повышение осведомленности общества о важности донорства.

Следующая акция «Спасибо, донор!» запланирована на 10 ноября. Все желающие могут присоединиться к этому благородному делу.