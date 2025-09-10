Донорская акция пройдет в Королеве 15 сентября

Королевская больница, Молодежный центр «Космос» и Московский областной центр крови организовали акцию «Спасибо, донор!». Она пройдет в понедельник, 15 сентября, в Центральном дворце культуры имени Калинина в Королеве.

Как рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский, подобные акции проводят в округе регулярно.

«Это позволяет не только поддерживать необходимые запасы крови, но и еще раз подчеркнуть, насколько важна роль доноров. Их кровь спасает жизни пострадавших в авариях, людей с тяжелыми травмами, ожогами, кровотечениями, пациентов с онкологическими заболеваниями и болезнями крови, а также новорожденных с патологиями», — поделился Эдуард Шпилянский.

Он также отметил, что процедура проходит безболезненно и занимает 15-20 минут.

Всех желающих сдать кровь ждут с 09:00 до 11:00 в Центральном дворце культуры имени Калинина по адресу: улица Терешковой, дом № 1. Участниками акции могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации весом свыше 50 килограммов и не имеющие противопоказаний к донорству. Необходима предварительная регистрация.