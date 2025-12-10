Дом культуры «Красный горняк» отремонтировали в Воскресенске

Масштабное обновление провели в подразделении Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки». Также здесь установили современную мебель.

Специалисты поставили в фойе диваны, передвижное зеркало и вешалки. Зал укомплектовали стульями на 40 посадочных мест.

Кабинеты оснастили функциональной корпусной мебелью. Она нужна для работы сотрудников, проведения мероприятий и кружковой деятельности, а также для хранения звуковой аппаратуры и реквизита.

«Теперь обновленный Дом культуры обустроен комфортно и готов принимать зрителей. Дом культуры приглашает на новогодние программы для детей и взрослых», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.

