Амбулаторию в селе Конобеево капитально отремонтируют до конца года

В селе Конобеево в городском округе Воскресенск к завершению подходит капитальный ремонт здания местной сельской амбулатории. Сейчас подрядчик проводит фасадные работы и запускает инженерные системы.

На объекте, который расположен на улице Новые дома, трудятся 28 рабочих. Сейчас они заняты чистовой отделкой помещений, установкой дверей и обустройством входной группы.

Общая готовность амбулатории превышает 85%. Согласно плану, ремонтные работы должны быть полностью завершены к концу года. Откроют учреждение в следующем году.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая, в свою очередь, является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».