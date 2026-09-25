Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по новым правилам для НТО

1 октября в 11:00 в Подмосковья пройдет онлайн-встреча для предпринимателей по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на частных земельных участках. Представители регионального Минсельхозпрода и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей расскажут о новых требованиях и порядке включения НТО в муниципальные схемы.

Вебинар проведут на платформе «Труконф». Участникам разъяснят правовые нормы, регулирующие размещение киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в частной собственности. Также специалисты расскажут о требованиях к самим объектам и местам их установки.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться через электронную форму.

В региональном Минсельхозпроде напомнили, что с 1 сентября в Подмосковье действуют региональный закон и распоряжение, устанавливающие единый порядок размещения НТО. Заявочная кампания продлится девять месяцев. Для уже работающих киосков и павильонов предусмотрен переходный период — один год с момента включения объекта в схему.

Новые правила направлены на формирование прозрачного рынка нестационарной торговли и улучшение архитектурного и визуального облика городов Московской области.