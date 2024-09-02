«Долгожданная стройка». Андрей Воробьев — о досрочном открытии образовательного комплекса «Полет» в Красногорске
Воробьев: образовательный комплекс «Полет» досрочно открыли в Красногорске
Образовательный центр «Полет» досрочно открылся в Красногорске. Сегодня там приняли 1,5 тысячи школьников и 200 воспитанников детского сада. Их поздравил глава региона Андрей Воробьев.
Старт строительству комплекса «Полет» губернатор Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова дали в 2022 году. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на другие школы. В будущем состав одного из крупнейших образовательных комплексов также войдут еще четыре дошкольных отделения в жилом комплексе «Спутник» и в микрорайоне Павшинская пойма.
«Хочу пожелать каждой семье, каждому ребенку, который будет учиться в этой школе — чтобы самые смелые мечты вы реализовали. Мы очень хотим, чтобы и мы вами гордились, и гордилась наша любимая дорогая страна», — сказал Воробьев.
В школе создали комфортные учебные классы, лаборантские, мастерские, кабинеты оборудовали современной техникой, а на территории комплекса открыли площадки для подвижных игр, уличные тренажеры, стенки для рисования и многое другое.
В центре «Полет» организуют обучение с уклоном в математику, девять таких классов уже набрали, там будут заниматься 275 человек. Кроме того, там создали социально-экономический, технологический и медиаклассы. В «Полете» также будут работать туристический клуб, детский театр, секции по самбо, гимнастике и другие кружки. Там будут работать 105 учителей, девять воспитателей и 10 специалистов из разных регионов России. Среди них — мастера спорта, наставники 100-талльников и кандидаты наук.
«Я хочу всем пожелать, чтобы наш полет был успешным, чтобы каждый из вас добился того в жизни, чего он действительно хочет и будет, конечно же, уметь не без помощи наших педагогов. Удачи, ребята, и только вперед», — сказала директор центра «Полет» Светлана Дудкина.
Первоклассники центра получили в подарок мороженое от губернатора, его в День знаний вручают всем ученикам начальных классов. Андрей Воробьев пожелал им получать удовольствие от учебы и делать больше добрых дел.
Детство продолжается, но теперь оно будет продолжаться с книжками, учебниками. И я очень надеюсь, что вы будете получать от этого удовольствие.
Андрей Воробьев
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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