Образовательный центр «Полет» досрочно открылся в Красногорске. Сегодня там приняли 1,5 тысячи школьников и 200 воспитанников детского сада. Их поздравил глава региона Андрей Воробьев .

Старт строительству комплекса «Полет» губернатор Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова дали в 2022 году. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на другие школы. В будущем состав одного из крупнейших образовательных комплексов также войдут еще четыре дошкольных отделения в жилом комплексе «Спутник» и в микрорайоне Павшинская пойма.

«Хочу пожелать каждой семье, каждому ребенку, который будет учиться в этой школе — чтобы самые смелые мечты вы реализовали. Мы очень хотим, чтобы и мы вами гордились, и гордилась наша любимая дорогая страна», — сказал Воробьев.

В школе создали комфортные учебные классы, лаборантские, мастерские, кабинеты оборудовали современной техникой, а на территории комплекса открыли площадки для подвижных игр, уличные тренажеры, стенки для рисования и многое другое.