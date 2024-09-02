«Мороженое вкусное!» В Подмосковье школьникам раздали лакомства с пожеланиями

Школьникам в Подмосковье раздали мороженое в первый учебный день

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье есть одна замечательная традиция — в первый день нового учебного года губернатор Андрей Воробьев угощает школьников мороженым. Лакомства получают все ребята из начальных классов.

«Мороженое вкусное!» — заявила 360.ru одна из первоклассниц, уплетая лакомство.

Такую акцию команда губернатора проводит каждый год — чтобы гранит науки был слаще. Мороженое приготовили именно для подмосковных школьников, даже упаковку разработали специально. На всех пачках написаны пожелания: «Успехов и побед».

В 2024 году в Подмосковье открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. За парты 2 сентября сели выше 1,085 миллиона ребят, из них 115 тысяч — первоклассники.

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