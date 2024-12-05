Добровольцев подмосковного медколледжа поздравили с Днем волонтера

День добровольца (волонтера) отмечают в России 5 декабря. Праздник посвящен всем, кто активно участвует в волонтерской деятельности и способствует улучшению мира своим стремлением помогать другим.

Более девяти тысяч волонтеров Московского областного медицинского колледжа принимают участие в различных инициативах в сфере здравоохранения Подмосковья, решая социально значимые задачи. Они занимаются популяризацией здорового образа жизни и донорства среди молодежи, оказывают помощь в медицинских учреждениях, проводят просветительские акции по профилактике заболеваний, обучают навыкам первой помощи и поддерживают людей в трудной ситуации.

Одна из волонтеров, студентка колледжа Виктория, рассказала о своих ощущениях, принимая поздравления в этот день. Она отметила, что присоединилась к волонтерскому движению на втором курсе и считает свою работу увлекательной и значимой, видя результат своих усилий.

Волонтеры служат образцом для подражания и вдохновляют окружающих участвовать в важнейших инициативах. Минздрав Подмосковья выразил искреннюю благодарность всем волонтерам за их труд, активную жизненную позицию и готовность помочь другим, пожелав крепкого здоровья, счастья и вдохновения.