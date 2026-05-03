Добровольная пожарная команда появилась на предприятии в Люберцах

В промышленной компании «Орис Пром» сформировали команду из 12 человек, прошедших специальную подготовку в аккредитованной организации. Торжественное открытие состоялось 29 апреля в преддверии Дня пожарной охраны России.

Все участники команды допущены в установленном порядке к несению дежурства в качестве добровольных пожарных.

Заместитель главы городского округа Люберцы Константин Карпов пояснил, что решение создать такую команду связано с расположением предприятия в промышленной зоне, где сосредоточен градообразующий комплекс производственно-складских объектов.

На вооружении у добровольцев есть пожарная автоцистерна АЦ-40(130). Она предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, средств тушения и пожарно-технического вооружения, а также для ликвидации огня водой и воздушно-механической пеной.