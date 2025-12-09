Дни дворов пройдут в Мытищах 13 и 14 декабря

Праздники для соседей уже стали традицией в городском округе. Активности и мастер-классы для гостей организуют специалисты управления культуры администрации Мытищ.

Мероприятия на выходных пройдут сразу в двух локациях: на Троицкой улице во дворе дома № 5 и на Шараповской улице в районе дома № 1. Активности на таких праздниках всегда разнообразны и интересны как для детей, так и для взрослых.

Мытищинцы смогут поучаствовать в анимационной программе, танцах, играх, мастер-классах, эстафетах и интерактивных развлечениях. Аниматор, зажигательная музыка и угощения помогут ощутить поистине праздничную атомосферу.

Дни двора — один из любимых праздников горожан, ведь он дает возможность не только весело провести время, но и завести новые знакомства и укрепить соседские отношения.

Начало праздничных мероприятий в 12:00.